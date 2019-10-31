قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات المزارعين من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري بالقرب من مستوطنة "ارائيل" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وذلك لساعات عديدة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم حتى الساعة التاسعة صباحًا، غير أن موعد فتح البوابات هو السادسة و45 دقيقة صباحًا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين، ليلة أمس، خلف الجدار لأكثر من ثلاث ساعات بحجة عدم وجود مفاتيح مع الجنود المتواجدين على البوابات.

من ناحية أخرى، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن الهيئة تمكنت من إفشال محاولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على أرض في محافظة سلفيت.

وأوضح الوزير عساف في تصريح له اليوم أن الطواقم القانونية للهيئة تمكنت من إفشال محاولة تزوير واستيلاء للاحتلال على 37 كم2 في منطقة خلة حسان في بلدة بديا في محافظة سلفيت.

وأضاف أن هذه القضية الثالثة التي تكسبها الهيئة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنها تمكنت من استعادة 850 كم2 في الخمس سنوات الأخيرة، من أصل 1300 كم2، كان الاحتلال يخطط لبناء مدينة استيطانية عليها في المنطقة.