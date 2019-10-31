يمنع الاحتلال الإسرائيلي كثير من الأشخاص من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

ولكن الآن بإمكان أي شخص عبر تطبيق هاتفي بسيط التجول في شوارع فلسطين وزيارة معالمها العريقة والمقدسة، دون الحاجة للتوسل لسلطات الاحتلال.

وبحسب "فرانس 24"، قام فريق فلسطيني واعد بتصميم تطبيق واقع افتراضي يحاكي زيارة فعلية لفلسطين بصحبة مرشدين سياحيين متميزين بلغات مختلفة؛ للتعرف على فلسطين التي لا يستطيع الكثيرون دخولها.

ويذكر أنه منذ شهور قررت نائبتا الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر، زيارة القدس الشرقية وبيت لحم؛ تضامنا مع القضية الفلسطينية، ولكن السلطات الإسرائيلية وبتأييد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منعت النائبتين من الدخول، في سابقة من نوعها في حق أي من أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وتستغرق الجولة عبر تطبيق فلسطين في "آر" المجاني بين 4 و12 دقيقة، مع مشاهد بانورامية واضحة، بينما يتوافر لدى المستخدم إمكانية اختيار المرشد السياحي الذي سيصاحبه خلال الجولة.

ويقول سالم بارامة، مصمم التطبيق ومدير جمعية الدبلوماسية العامة في فلسطين: "أريد أن أجعل زيارة فلسطين أمر أكثر سهولة للراغبين في رؤية حقيقة ذلك المكان؛ ليغيروا ما قد يكون عالق في ذهنهم عنه، ولكن نظرا لتعذر زيارة الكثير لفلسطين؛ فأحببت أن أذهب بفلسطين إليهم".

وصرحت ديانا بوتو، منسقة زيارة نائبتي الكونجرس -من قبل- بأن قرار منعهما من الدخول كان لكي لا تشاهد النائبتان وقع السياسات الأمريكية الداعمة لممارسات السلطات الإسرائيلية الجائرة في فلسطين.

ودعى بارامة، نائبتي الكونجرس، لتجربة ذلك التطبيق، كما وجه الدعوة لسائر نواب الكونجرس ليروا كيف يعيش الفلسطينيون بصورة أوضح.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أصدرت عام 2017 قانونا يحظر دخول كل من يشارك أو يدعو لمقاطعة إسرائيل للأراضي الفلسطينية.