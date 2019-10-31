انفتاح إيطالي على تجديد اتفاقية الهجرة مع ليبيا

كونتي: الاتفاق أرسى أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. ومينيتي: غير نادم على توقيعه ويمكن تعديله



قبل يومين من انتهاءه تلقائيًا، أكد رئيس الوزراء الايطالي، جويبي كونتي، أن حكومته سوف تسعى لإحداث تعديلات على اتفاق الهجرة مع السلطات الليبية الخاصة بالهجرة، مشددًا على أن هذا الاتفاق "لا يمكن رميه في البحر".

وقال كونتي للصحفيين، اليوم الخميس، خلال حدث في العاصمة الإيطالية روما: "إيطاليا سوف تطلب تعديلات على المذكرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية الموقعة في عام 2017"، مضيفا أن المذكرة أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فضلاً عن إدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل.

وأشار رئيس الوزراء الايطالي إلى أنه "بالتأكيد، هناك مساحة واسعة لتحسين المذكرة.. أيضا من منطلق ما حدث في السنوات الأخيرة، لمعالجة بعض الجوانب غير المرضية"، لافتا إلى أنه "بما أن ليبيا تشهد نزاعًا مسلحًا مستمرًا، وهذا سبب آخر لإعادة التفاوض" على الاتفاقية.

من جهته، قال وزير الداخلية الايطالي الأسبق ماركو مينيتي إنه "ليس نادماً" على توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية عام 2017 للحد من الهجرة المنطلقة من السواحل الليبية، والتي ستتجدد تلقائياً بعد غد الموافق 2 نوفمبر إذا لم تطلب روما وطرابلس تعديلها أو إلغائها.

وأضاف مينيتي، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "المواد الثمانية في المذكرة مع طرابلس ليست قانونا إلاهيا.. يمكننا تغييره، ولكن ليس من جانب واحد".

وتابع مينيتي: "علينا أن نحاول إجراء تغييرات متفق عليها"، مضيفا: "يجب أن نقول لليبيا إننا لن نتركها بمفردها، لأن هذا الأمر يعني أننا نغسل أيدينا"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

ومضى مينيتي، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة باولو جينتيلوني، قائلا: "لست نادما على الاتفاق الذي وقعته. لقد أنشأنا أول ممرات إنسانية وخطط للعودة إلى الوطن في بلدان المهاجرين الأصلية".

كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد رفض مطالب منظمات إنسانية دعت إلى إلغاء مذكرة التفاهم برمتها، ولكنه أكد على أنه سيعمل على تحسينها بالاتفاق مع الليبيين.

من جهتها، نفت المفوضية الأوروبية أن يكون لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو وكالاتها المتخصصة أي نية لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين.

ويأتي الموقف الأوروبي تعليقاً على أنباء تحدثت عن مطالبة الحكومة الإيطالية للاتحاد الأوروبي بدعم إنشاء مراكز فرز لاجئين في ليبيا أو ما يُعرف بـ"النقاط الساخنة".

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتود على عدم وجود أي خطط بهذا الشأن، مشيرة إلى أن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية لا تستطيع التدخل خارج حدود الاتحاد، إلا في حال وجود اتفاقية مع دولة ما.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقيات مع كل من ألبانيا والجبل الأسود تسمح بتدخل عناصر خفر السواحل وحرس الحدود الأوربية لمساعدة السلطات المحلية على التعامل مع تدفقات المهاجرين.

وأوضحت المتحدثة أن بروكسل لا تزال تعتبر أن ليبيا مكان غير آمن، "وبالتالي لا يمكن إعادة المهاجرين إلى هذا البلد بعد انقاذهم في البحر" ، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.

ورداً على سؤال يتعلق بالاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وليبيا عام 2017 بشأن إدارة الهجرة، والتي قد تُمدد تلقائياً في حال عدم اعتراض الطرفين، تواصل المفوضية النأي بنفسها عن الموضوع كلياً، حيث شددت على" إنها مسألة ثنائية بين إيطاليا وليبيا"، وفق المتحدثه.