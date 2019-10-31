كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس انضمامه للقلعة الحمراء، قادمًا من صفوف العين الإماراتي.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "زوارن ماميتش مدرب كبير جدًا ومن أهم أسباب نجاحي مع العين ودائمًا في تواصل معي".

وأضاف: "هذا المدرب حذر إدارة العين من رحيلي، وقال لهم، إذا رحل الشحات سأرحل، كان يعتمد علي بشكل كبير جدًا".

أوضح: "كان يقف معي دائمًا، وكنت سبب رئيسي في رحيل زوارن عن العين".

وتابع: "محمد فضل ومحمد يوسف تحدثا معي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وكان ردي عليهم لو العين سيوافق على رحيلي قبل كأس العالم سأرحل".

واستطرد: "كما تحدث معي أيضًا محمود الخطيب، ولم أصدق أنه تحدث معي، وأخبرته أنني موافق على الانضمام للأهلي ولا يتبقى إلا نادي العين إلا أن نادي العين رفض رحيلي قبل مونديال الأندية، مكالمة بيبو لي حدث تاريخي".

واستكمل:"الخطيب تحدث معي لثاني مرة، قبل كأس العالم بشهر وأبلغني أن أحد مسئولي العين سيتواصل معي ويتفق على رحيلي بعد كأس العالم للأندية".

واختتم الشحات حديثه: " الأهلي أرسل خطاب للعين بخصوص التعاقد معي، ولكن العين لم يرد، ففتحت أنا الأمر مع المسئولين بالعين وأخبرتهم برغبتي في الرحيل".