محكمة الاستئناف المغربية تؤيد أحكاما بالإعدام بحق قتلة سائحتين اسكندنافيتين

أيدت محكمة الاستئناف المغربية، الأربعاء، الأحكام الصادرة ابتدائيا بحق المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين نهاية العام الماضي في منطقة الحوز بإقليم مدينة مراكش.

وأيدت المحكمة جميع الأحكام الابتدائية الصادرة بحق 24 متهما باستثناء حالتين فقط. حيث رفعت الحكم الصادر بحق عبدالرحيم خيالي (33 عاما)، الذي تراجع في اللحظات الأخيرة عن مشاركة المتهمين الرئيسيين في الجريمة، من المؤبد إلى الإعدام رفقة الثلاثة الآخرين عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما).

كما رفعت المحكمة الحكم الصادر بحق عبد السلام الإدريسي من 15 سنة إلى 20 سنة نافذة ، وهو الحكم الذي أكدته بحق سعيد توفيق وأمين ديمان وعبد العزيز فرياط والسويسري كيفن زولير.

أما بالنسبة لبقية الأحكام التي أكدتها المحكمة فتتعلق بـ 30 سنة سجنا نافذا بحق ثلاثة متهمين، و 25 سنة سجنا نافذا بحق أربعة و18 سنة بحق متهم واحد ، و15 سنة بحق ثلاثة و 12 سنة في حق متهم واحد، و8 سنوات بحق متهم آخر و5 سنوات بحق متهمين اثنين.

وأتاحت المحكمة في الجلسة الأخيرة قبل المداولة للمتهمين الاستماع إلى أقوالهم الأخيرة.