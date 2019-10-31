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غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة متوجها إلى الإمارات لإقامة معسكر إعداد لمدة أسبوع استعدادا للارتباطات المقبلة.

ويأتي معسكر الأهلي في ظل توقف مسابقة الدوري؛ نظرا لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون ٢٠٢١)، وارتباط المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ حتى ٢٢ نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري قد غادر القاهرة أمس للترتيب لاستقبال بعثة الأهلي وحجز فندق الاقامة وملاعب التدريب.