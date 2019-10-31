أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي أن البرلمان اتخذ قراراً برفض قرار البرلمان الأوربي الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد السلمي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في ختام أعمال الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت اليوم الخميس بالقاهرة ، رفض البرلمان العربي الكامل للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، موضحا أن مصر فيها مجلس نواب مختلف وبها مؤسسات قانونية وقضائية وحقوقية وهى معنية بتلك الأمور.

وقال السلمي:" إن البرلمان الأوربي أو غيره ليس وصيا على أي دولة عربية ، ونحن في البرلمان العربي نرفض أي قرار يمس سيادة الدول العربية أو القضاء فيها" .

وأكد السلمي أن البرلمان العربي أعلن تضامنه الكامل مع مصر والوقوف معها في المحافظة على أمنها المائي والحفاظ على كامل حصتها في مياه نهر النيل، مشددا على أن البرلمان العربي ينظر إلى هذا الموضوع كقضية أمن قومي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

واستعرض "السلمي" أهم القضايا والقرارات التي ناقشها البرلمان العربي اليوم خاصة في ظل تعاظم التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومى العربي حيث قدم وزير الخارجية سامح شكري كلمة أمام الجلسة أطلع فيها النواب على آخر المستجدات فيما يتعلق بقضية المياه وملف سد النهضة الأثيوبي.

وأضاف أن البرلمان العربي ناقش أيضا تطورات الأوضاع في كل من العراق ولبنان في ظل التطورات المتسارعة فيهما ، مؤكدا أن البرلمان يتابع بقلق شديد عمليات قتل المتظاهرين السلميين في العراق وكذلك الإعتداء على قوات الأمن العراقية والممتلكات ، داعيا الأشقاء في العراق إلى الاستجابة لمطالب المحتجين السلميين .

وحيا "السلمي" الشعب اللبناني الذي خرج في تظاهرات عمت كل لبنان وجعلته فوق الطائفية والمحاصصة حيث يطالب الشعب بدولة مدنية بعيدا عن المحاصصة والطائفية ، مشيرا إلى أن البرلمان العربي أصدر قرارين بشأن الأوضاع في العراق ولبنان.

وقال "السلمي" إن البرلمان العربي ناقش تطورات الأوضاع في فلسطين وأصدر قرارا لدعم الانتخابات الفلسطينية من أجل توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الصلف والعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، مؤكدا أن البرلمان وجه الدعوة لأبناء الشعب الفلسطيني للتوحد لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وثمن رئيس البرلمان العربي، جهود المملكة العربية السعودية للوصول إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية وبين المجلس الإانتقالي الجنوبي، وقال "إن المملكة العربية السعودية بذلت جهودا للتوصل لهذا الاتفاق من خلال حوار هادئ على مدار عدة أسابيع حتى تم التوصل إلى اتفاق لحقن دماء الشعب اليمني، لأن الوضع اليمني لايحتمل أي نزاعات داخلية"، مؤكدا أن الشرعية اليمنية المعترف بها اليوم سيكون من ضمنها المجلس الانتقالي الجنوبي وسوف تتوحد الشرعية بكافة مكوناتها لتكون صفا واحدا وتوجيه السلاح نحو ميليشيا الحوثي الانقلابية وهى الميليشيا التي انقلبت على السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأضاف"السلمي" أن البرلمان العربي أصدر اليوم قراراً يتضامن مع المملكة العربية السعودية بشأن الاعتداء على منشآتها النفطية وهو اعتداء ننظر إليه في البرلمان العربي على أنه اعتداء على الاقتصاد العالمي ، معتبرا أن الهدف من وراء هذا الهجوم الإرهابي هو التأثير على أسعار النفط العالمية، مجددا تضامن البرلمان العربي مع المملكة العربيية السعودية والوقوف معها في كل ماتتخذه من اجراءات لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية.

وأوضح "السلمي" أن البرلمان العربي اتخذ قرارا بشأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، كما تم إعداد مذكرة قانونية بها أسانيد وحجج قانونية لرفع اسم السودان من تلك القائمة.

وأكد "السلمي" أن البرلمان العربي ناقش اليوم عددا من الملفات التي تحتل أولوية في عمل البرلمان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعمل لإصدار عدد من القوانين الاسترشادية العربية فى مجال العمل الانساني والخيري ومحو الأمية وتشجيع القراءة وتيسير التبادل التجاري.