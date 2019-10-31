نواكشوط: 5 دول تصادق على إنشاء اتحاد برلماني لدول الساحل الإفريقي

صدق رؤساء برلمانات موريتانيا والنيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو، على كافة الوثائق الرسمية المتعلقة بإنشاء اللجنة البرلمانية لدول الساحل الافريقي.

وجاء في البيان الختامي، اليوم الخميس، للدورة الأولى لرؤساء برلمانات الدول الخمس بالساحل التي احتضنتها نواكشوط خلال يومين - أن الدورة صادقت على كافة الوثائق التنظيمية والتأسيسية بما فيها القانون المالي والنظام الداخلي للجنة وميزانيتها.

ووجه البيان - الذي بثته الاذاعة الموريتانية - نداء للبرلمانات الأعضاء، وكافة الشركاء الفنيين والماليين لدعم دول المجموعة في كفاحها المشترك من أجل السلم والأمن والتنمية.

وأشار البيان، إلى أن رؤساء برلمانات المجموعة صادقوا خلال اجتماعاتهم على ميزانية اللجنة البرلمانية لمجموعة الدول الخمس بالساحل لسنة 2020 التي تناهز 534 ألف يورو، كما صادقوا على قيام دول المجموعة بدفع مبلغ مالي قدره 152 ألف يورو لتمكين الأمانة التنفيذية للجنة بالشروع في عملها.

وذكر البيان أن الاجتماع وضع خطة عمل اللجنة لسنة 2020، وحدد تكاليفها وآليات تنفيذها، مشيرا إلى أن جمهورية النيجر عٌهد إليها بفتح حساب خاص يتم فيه دفع اشتراكات الدول الأعضاء.