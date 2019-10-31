الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصفت دبابة وطائرات إسرائيلية مساء اليوم الخميس، موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن دبابة وطائرات تابعة للجيش قصفت موقعين شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت إن صاروخا سقط مساء اليوم في منطقة مفتوحة بمستوطنات "غلاف غزة" أطلق من القطاع.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال "أن التقارير تشير إلى إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة على خلفية رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو الهدف".

وفي سياق آخر في الضفة الغربية، ألقيت مساء اليوم عبوات محلية الصنع على ثكنة الاحتلال العسكرية بقبر راحيل شمال بيت لحم.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مركبات الجنود تضررت نتيجة العبوات، فيما يجري الجيش أعمال بحث عن ملقي العبوات.