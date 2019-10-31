محافظ الاقصر يستقبل وفدا من أعضاء الاتحاد الإفريقي وقيادات برنامج الأغذية العالمي

استقبل مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس بديوان عام المحافظة، وفداً من أعضاء الاتحاد الإفريقى وقيادات برنامج الأغذية العالمى مكون من ايمي فابوري وزيرة الدولة للزراعة بدولة جامبيا ، وكلاوديانا أبو كول وزيرة الدولة للتعليم الإبتدائى والاعدادى بجامبيا، وموسي هوما نائب السكرتير الدائم بوزارة الزراعة بجامبيا، وانجا كاريا ندوهو الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى، وبنتوى سومارى ونوها نيانجادو من مكتب برنامج الأغذية العالمى، وماجدالينا موشي نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بأثيوبيا، وباتريك تيكسيرا مسئول برامج مكتب برنامج الأغذية العالمى بكوت ديفوار، ومانجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب مصر ببرنامج الأغذية العالمى، وناوكو فوكوناجا نائب مدير البرنامج بمكتب مصر، وثيميا مورو مدير علاقات الشراكة مع الجهات المانحة برنامج الأغذية العالمى بمكتب مصر.

وكان هذا الوفد قد شارك فى مؤتمر اليوم الإفريقى للأمن الغذائى والتغذوي الذى أقيم ، أمس وأول أمس بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الوفد قد قام اليوم بزيارة ميدانية لمشروعات برنامج الأغذية العالمى المنفذة بالأقصر، حيث تفقد مدرسة الشئون في الرياينة للفصل الواحد والتابعة لإدارة أرمنت التعليمية للتعرف على تجربة مشروع المدرسة الذكية في مدارس التعليم المجتمعي، ورافقهم خلال الجولة الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

واستمع الوفد إلى شرح عن المشروع الذي تضمن تجديد المدرسة وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية وعرض المحتوى التعليمي وتطبيق منظومة إدارة الفصول الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمي لإفادة المجتمع المحلي.

من جانبها ، أعربت كلوديانا كول وزيرة التعليم بجامبيا عن سعادتها بمتابعة التجربة المطبقة في تلك المدارس لمواجهة التسرب من التعليم والدعم الذى يقدمه برنامج الأغذية العالمي للطلاب وأولياء الأمور والذى يمتد إلى خارج نطاق المدرسة.

كما علقت فابوريه وزيرة الزراعة بجامبيا موجهة حديثها للطلاب، أنها خريجة مثل تلك المدارس وأكملت تعليمها الى أن أصبحت وزيرة في الحكومة ، وطالبتهم بمواصلة الكفاح والاستمرار في التعلم.

والتقى الوفد أيضا بمجموعة من الطلاب خريجي نفس المدرسة وما زالوا يكملون تعليمهم بمراحل متقدمة من التعليم الإعدادي والفني.

وأشارت الدكتورة أماني عبد الأحد جمال الدين مدير برنامج الأغذية العالمى إلى أن الفرصة متاحة لطلاب التعليم بالمجتمع بعد التخرج من الصف السادس الابتدائي لإكمال تعليمهم في المراحل المتقدمة بالمدارس الحكومية النظامية.

ونوه الشناوي إلى أن نموذج المدارس الذكية بمدارس التعليم المجتمعي يطبق في الأقصر لأول مرة على مستوى الجمهورية، وتم تطبيقه بمدرستين كبداية وهى مدرسة الشئون بالرياينة للفصل الواحد بإدارة أرمنت ومدرسة الفتاتيح للفصل الواحد بإدارة الطود بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج الأغذية العالمي، والذي يهدف لتقديم الدعم ورصد التقدم المحرز في التعليم في المدارس النائية، وتقديم "تطبيق" مخصص لإدارة الفصل، وتدريب المعلمين على كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحي لتسجيل وتتبع نسبة الحضور والدرجات والتوزيع اليومي للوجبات الخفيفة المغذية التي يقدمها البرنامج في المدارس.