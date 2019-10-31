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صحيفة سودانية: حمدوك يزور دارفور الاثنين المقبل

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 12:07 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 12:07 م

قالت صحيفة "المجهر السياسي" السودانية إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، سيزور ولاية شمال دارفور يوم الاثنين المقبل، لافتتاح عدد من المشروعات، ولقاء عدد من قيادات النازحين، والمسئولين في الولاية.

وستكون تلك الزيارة الأولى لحمدوك إلى إقليم دارفور، منذ توليه مهام منصبه رئيسا للوزراء بالسودان في أغسطس الماضي.

ونقلت الصحيفة عن والي ولاية شمال دارفور اللواء ركن مالك خوجلي قوله: إن حمدوك سيرافقه عدد من المسئولين في الحكومة، مؤكدا ضرورة الترتيب الجيد لتلك الزيارة، نظرا لأهميتها، وبما يليق بأهالي الولاية.

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