الكرملين ينفي صحة تقارير حول تحديد 15 نوفمبر موعدا لانعقاد قمة نورماندي

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، صحة تقارير تفيد بتحديد 15 نوفمبر المقبل موعدا لعقد قمة بـ "صيغة نورماندي" والتي ستشهد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية نافيا الأمر "ليس كذلك، لا يوجد هناك موعد بعد".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن لقاءً بـ"صيغة نورماندي" لتسوية الوضع في دونباس، يمكن أن يُعقد في 15 نوفمبر، ووفقا لهذه القنوات، فإنه من المقرر عقد لقاء لقادة الدول الأربعة قبل عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي شمال غرب فرنسا أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف إلى الشاطئ الفرنسي في الحرب العالمية الثانية.

وتبحث "صيغة نورماندي" تسوية النزاع في دونباس بمشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.