الرئيس اللبناني: اختيار الحكومة الجديدة يجب أن يخضع لمعايير الكفاءة وليس الولاء السياسي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن مسار تشكيل الحكومات اللبنانية وفق الاعتبارات السياسية والتوازنات كان من أهم أسباب الفشل المتكرر لتلك الحكومات، مشددا على أن عملية اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة المرتقبة يجب أن تخضع لمعايير الكفاءة والخبرة وليس الولاءات السياسية أو استرضاء الزعماء.

وأشار الرئيس اللبناني - في كلمة تلفزيونية ألقاها مساء اليوم بمناسبة انقضاء 3 سنوات، تمثل نصف ولايته الرئاسية - إلى أن لبنان أصبح عند مفترق طرق خطير خصوصا من الناحية الاقتصادية، على نحو يتطلب حكومة منسجمة وتكون قادرة على الإنتاج، ولا تعرقلها المناكفات والصراعات السياسية.

ولفت إلى أن الحكومة المستقيلة قامت بعدد من الخطوات الشاقة وأقرت خططا ومجموعة من المشروعات المهمة، غير أن مشكلتها، كانت تتمثل في أن تعاملها مع الأمور كان أقرب إلى السياسة أكثر من الجانبين التقني والتنفيذي.