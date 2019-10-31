المرصد السوري: مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجار بمدينة عفرين

لقى 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة؛ جراء انفجار سيارة مفخخة في أحد الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد؛ وذلك وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس ـ بأن الانفجار الذي وقع في سوق الهال الواقع في مدينة عفرين خلف أضرارا مادية كبيرة، كما أدى إلى اندلاع حريق هائل في أحد محطات الوقود الواقعة بالقرب من موقع الحادث، ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الانفجار.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة في 11 يوليو الماضي استهدف منطقة يعيش فيها مهجرو غوطة دمشق الشرقية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 17 آخرين.

يذكر أن فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي تسيطر على منطقة عفرين منذ منتصف مارس 2018، بعد "عملية غصن الزيتون"، التي أطلقتها تركيا وانتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة.