تقرير أمريكي: ارتفاع كبير في عدد الضربات الجوية على أفغانستان

ذكرت هيئة مراقبة حكومية أمريكية في تقرير صدر اليوم الخميس، أن عدد الذخائر التي سقطت على أفغانستان زاد بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتجاوز شهر سبتمبر أي شهر آخر منذ 2010.

وذكر تقرير للمفتش العام المختص بإعادة إعمار أفغانستان أن إجمالي 5431 قذيفة ذخيرة تم إطلاقها خلال مهام أمريكية جوية ومن جانب قوات التحالف خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر.

وحسب الإحصاءات الصادرة عن القوات الجوية الأمريكية، شهدت الضربات الجوية ارتفاعا حادا منذ 2017، وتم إسقاط إجمالي 4361 قذيفة ذخيرة في 2017 و7361 في 2018.

وفي ظل تصاعد وتيرة الحرب على كلا الجانبين، زادت هجمات طالبان على القوات الأفغانية والقوات المتحالفة معها كذلك. وحسب التقرير، زاد عدد القتلى والجرحى بين القوات الأفغانية بنسبة 5% من يونيو حتى سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التقرير، شهدت القوات الأفغانية 30 هجوما داخليا خلال الفترة من أول يونيو حتى 31 أغسطس، أي قرابة ضعف عدد الهجمات مقارنة بربعه الأخير.

وأشار إلى أن 17 جنديا أمريكيا قتلوا وجرح 124 آخرون في عمليات قتالية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري، في أعلى معدل سنوي خلال الأعوام الـ5 الماضية.