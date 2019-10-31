ربيعة: كان من الصعب على الأهلي خسارة دوري الأبطال عامين متتاليين

قال رامي ربيعة مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إنه لا يضع في عقله الاصابات، مهما طالت فترة غيابه عن الملاعب، مشيرًا إلى أنه يصب كل تركيزه على أن يضغط على نفسه ليعود مرة أخرى.

وقال ربيعة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "البداية مع منتخب مصر وأتمنى أن أكون عند حسن ظن حسام البدري والجهاز الفني".

وأضاف: "البدري كان أول واحد يثق في بكأس العالم للأندية في مباراتنا أمام بطل البرازيل عندما شاركت في خط الوسط، وكانت مباراة صعبة، وأن شاء الله سأكون عند حسن ظنه".

وأردف: "انضمامي للمنتخب تحت قيادة مدير فني للمنتخب ليس أمر صعبًا، قبل اصابتي كنت أشارك بشكل أساسي مع الأهلي وهذه وجهة نظر للمدير الفني ايًا كان من هو، كل ما علي ان يكون تركيزي في الملعب وأثبت نفسي مع النادي والمنتخب وأعود لمستوايا".

وأوضح: "الأهلي دعم صفوفه في خط الدفاع وعاد لاعبين من الإصابة، بعد ذلك سيحتار الجهاز الفني بسبب كثرة المدافعين".

واستطرد: "سعد سمير عاد ويشارك في التدريب بشكل جيد، ومحمود متولى عاد وسيكون متواجد معنا في معسكر الإمارات، وقبل ذلك لم يدخل مرمنا غير هدف في مباراة أسوان وهدفين من ركلات جزاء".

واستكمل: "شرف لأي مدافع أن يلعب بجوار وائل جمعة كنت نتعلم منه، لن أقدر أن اصل لمرحلة جمعة ولكن أكون ربعه".

وتابع: "نصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ولم نحقق اللقب هذا صعب جدًا على الأهلي وثقيل أن نخسر اثنين نهائي في بطولة إفريقيا، الفترة الحالية تركيزنا بشكل كبير واللاعبين هدفهم دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

واختتم: "مجلس الإدارة يوفر لنا كل شىء صفقات جيدة بجانب اللاعبين الكبار المتواجدين في الفريق، سنسعى لاستعادة بطولة إفريقيا للأهلي".