أكد حمد إبراهيم المدرب العام، بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن إيهاب جلال المدير الفني، لم يستقر بعد على صفقات يناير، مشيرًا إلى أنهم رفضوا رحيل "أوستن أموتو"، عن الفريق قبل بداية الموسم.

وكان المصري قد حقق فوزًا كبيرًا على كوت دي أور بطل سيشيل برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب الأحد المقبل.

وقال حمد في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر قناة "تايم سبورتس": "لم نستقر على صفقات يناير المقبل، وهدفنا الوصول لدور المجموعات ونسير بشكل مميز في الدوري، ولم نضع حتى الآن لاعب في حسابتنا بنسبة 100% لكي نضمه في يناير".

وأوضح: "أوستن أموتو لاعب الفريق تلقى عرضًا بداية الموسم ورفضنا رحيله، وغير صحيح أنه تلقى عرضًا آخر خليجيًا الفترة الحالية".