حملة لرفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بشوارع بني مزار بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، تنفيذ حملات رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمركز، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف تلك الحملات، للحفاظ على النظافة العامة للشوارع، بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري.

وأوضح إسماعيل الفحام، رئيس المركز، أن الحملة تمكنت من رفع المخلفات الصلبة بطريق صندفا من نقاط التجميع، ونقلها الى الظهير الصحراوي، باستخدام معدات الوحدة المحلية، مشيرا إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية، لتوفير بيئة صحية نظيفة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.