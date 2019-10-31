تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطل أشعل النار بشقة شقيقته، وإثارته الذعر بمنطقة أبو النمرس، بسبب خلافات على الميراث وراء ارتكاب المتهم الحادث‬.

‫واستخدم المتهم أسطوانة غاز في إشعال الحريق، الذى تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات.‬

‫وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة، وحريق بقرية تابعة لدائرة المركز.‬

‫وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطل يدعى "ح.ا" تشاجر مع أشقائه، وأشعل النار بشقة شقيقته، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، واثار الذعر بين سكان القرية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.‬