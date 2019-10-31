رئيس وزراء السودان يصدر قرارات بتعيين قيادات جديدة في عدة وزارات

أصدر رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك عدة قرارات بتعيينات وكلاء جدد في عدة وزارات.



وذكر مجلس الوزراء السوداني أن حمدوك قرر تعيين حسان نصر الله علي، وكيلا لوزارة الحكم الاتحادي، ووجه وزارات الحكم الاتحادي، المالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الٲخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.



كما ٲصدر رئيس الوزراء السوداني قرارا بإعفاء ٲحمد محمود شيخ الدين؛ من وظيفة وكيل وزارة الثروة الحيوانية، وتعيين عادل فرح إدريس وكيلا للوزارة.



ووجه القرار وزارتي الثروة الحيوانية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الٲخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.



كما أعفى حمدوك الطاهر حسن الطاهر من وظيفة وكيل وزارة التربية والتعليم وتعيين تماضر الطريفي عوض الكريم، وكيلا للوزارة.



وقرر رئيس وزراء السودان إعفاء مالك بشير محمد من وظيفة وكيل وزارة البنى التحتية والنقل، وتعيين عمر ٲحمد محمد وكيلا للنقل بالوزارة، وعبد الواحد عبد المنعم عبد العزيز وكيلا للبنى التحتية.