الفنانة الكولومبية دوريس سالسيدو تحصل على أولى جوائز نومورا للفنون

حصلت الفنانة الكولومبية دوريس سالسيدو، اليوم الخميس، على أولى جوائز "نومورا" للفنون، والتي يتم بموجبها منح مليون دولار لفنان تشكيلي ذو تأثير.

وقد تم الإعلان عن الجائزة، التي تهدف إلى تقدير الفنانين الذين قدموا مجموعة من الأعمال "ذات الأهمية الثقافية الكبيرة"، في حفل أقيم بشنغهاي.

وقال المنظمون في بيان لهم، إن الجائزة تهدف إلى تشجيع الفنانين على الاستمرار في التحديات والتغييرات التي لم يكن لديهم الوسائل لتحقيقها من قبل.

وقال هاجيمي إيكيدا، وهو مدير إداري بارز في شركة "نومورا" للخدمات المالية، والتي تتخذ من آسيا مقرا لها، إن لجنة تحكيم دولية اختارت سالسيدو لتكون أول من يحصل على الجائزة السنوية، "تقديرا لمجموعة أعمالها المبتكرة التي تحمل معنى كبيرا، والتي قدمتها على مدار ربع القرن الماضي".

وأطلقت "نومورا" جائزتها السنوية للفنون هذا العام، لتكريم أرث مؤسس الشركة، توكوشيشي نومورا الثاني.