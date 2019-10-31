كلاب أمريكية صنعت مواقف بطولية لبلادها

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورًا على تويتر للكلب المشارك في عملية قتل البغدادي، وأكد أنه كشف عن "الكلب الرائع" الذي قام بعمل كبير للقضاء على زعيم تنظيم داعش.

وأعلن الجنرال "مارك ميلي" رئيس أركان القوات المسلحة الأميركية سابقًا خلال مؤتمر صحفي أن كلبًا كان من ضمن قوات النخبة التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم داعش.

لم يكن ذلك الكلب الوحيد صاحب الموقف البطولي والذي تم تكريمه في البيت الأبيض، فأحدهم أنقذ الرئيس الأسبق، وآخر وقف بجانب صاحبه حتى بعد موته.

1- أنقذ أوباما وأسرته من متسلل للبيت الأبيض

في 2014 وأثناء حكم الرئيس باراك أوباما تعرض البيت الأبيض لمحاولة تسلل، لكن الكلب الذي يدعى "إعصار" والذي كان من ضمن قوة هيئة الخدمة السرية الأمريكية، قام بإيقاف المتسلل وإلقاء القبض عليه رغم تعرضه لكدمات كبيرة أكدها طبيبه المعالج.

وأشار الضابط "مارشال ميراركي" الذي كان مسؤولا عن الكلب "إعصار" وهو من نوع "مالينو" إلى أنه صاحب موهبة متميزة، وقال إن الكلب تعرض لاعتداء قوي لم يشهد مثله وفقًا لقول مدربه.

وبعد ذلك أعلنت هيئة الخدمة السرية في تغريدة لها على تويتر تعافي الكلب البطل وعودته للخدمة مرة أخرى.

وقد كرمته الجمعية الخيرية البريطانية البيطرية بوسام الإمبراطورية البريطانية، وذلك خلال حفل خاص في لندن، وأوضحت المنظمة أنها قررت منح الكلب جائزتها الرفيعة، لأنه أظهر تفانيا في إنقاذ أوباما وأسرته إذ أن العائلة كانت في البيت الأبيض عندما وقعت عملية التسلل وسار المتسلل على العشب ناحية بيت الرئيس.

وأضافت المنظمة أن وقوف الكلب بين متسلل عدواني ورئيس الولايات المتحدة وإخلاصه في الخدمة بينما يتحمل هو هجوما مروعا، يجعله مستحقا للجائزة.

2- الكلب سولي يرفض ترك بوش الأب بعد وفاته

حصل الكلب "سولي إتش دبليو بوش" على شهرة واسعة لرعايته ومرافقته الدائمة للرئيس الأمريكي جورج بوش الأب في المراحل الأخيرة من حياته، والذي رافق بوش الأب بعد وفاة زوجته باربرا.

وفي الوداع الأخير للرئيس الأميركي الراحل رافق الكلب عملية نقل جثمانه على متن طائرة رئاسية من تكساس إلى واشنطن، حيث أسجي جثمانه في القاعة المستديرة في مبنى الكونغرس الأميركي لإتاحة الفرصة للأميركيين لإلقاء نظرة أخيرة عليه.

وخلال مراسم جنازة بوش في القاعة بالكونغرس، جلس سولي في مشهد يدل على الوفاء بجوار النعش، وانتشرت صورته هذه على نطاق واسع ونالت تعاطف عالمي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سولي كلب الرئيس الأميركي جورج بوش الأب حصل على مهمة جديدة في مركز طبي لمساعدة عسكريين حاليين ومحاربين قدامى.

3- بطل في عملية قتل البغدادي

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة للكلب الذي كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" أنه كشف عن صورة الكلب الذي قام بعمل رائع في القضاء على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وأضاف أنه لن يتم الإعلان عن الاسم للسرية

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الأميركية قد أعلن سابقًا أن كلبًا كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم "داعش" وقد أنجز مهاما استثنائية.

وقال الجنرال مارك ميلي خلال مؤتمر صحفي إن الكلب "أصيب بجروح طفيفة" في العملية و"يتعافى بشكل سريعًا"، وفقًا ما نشرته صحيفة "فرانس برس".