علق الفنان محيي إسماعيل، على مسيرته السينمائية، قائلًا إنه قد عاش مع جميع العمالقة الكبار على الساحة الفنية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس، أنالشباب عادة ما يذكرونه بفيلمه مع الفنان رامز جلال "حد سامع حاجة؟"، لأنهم يريدون رؤيته مع الجيل الموجود حاليًا. .

وتابع: "هما كانوا عايزين يشوفوني مع الجيل الصاعد، وأنا عشت مع جميع العمالقة الكبار في السينما، ولو فيه تعتيم إعلامي أنا غير مسؤول عنه، لأن الواحد بيعمل اللي عليه، ومبجريش عمري ورا وأرفع السماعة أقول اكتبوا خبر عني، هذا أسلوب مش في دماغي إطلاقا".