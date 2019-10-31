داخلية الوفاق الليبية تؤكد تعرض محيط مقرها لقصف جوي

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية تعرض محيط مقرها في العاصمة طرابلس بعد ظهر اليوم الخميس لهجوم بطيران حربي تابع لقوات حفتر، دون أن تشير إلى نتائج القصف.

وأدانت الوزارة في بيان اليوم الهجوم الجوي، واعتبرته دليلاً إضافياً على ما وصفته بـ"إجرام القيادة العسكرية المسؤولة عن الهجوم على العاصمة واستهدافها لمؤسسات الدولة، وعدم اكتراثها بحياة المدنيين من عاملين وموظفين بديوان الوزارة".

وأشارت إلى أن الهدف من قصف مقر الوزارة هو منع جهودها في العمل الأمني وحفظ الاستقرار، ومحاولة من المهاجمين في نشر الفوضى والإرهاب، مؤكدة عزمها على الاستمرار في أعمالها الأمنية المناطة بها، ومكافحة الجريمة والإرهاب وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة.

من جهتها، قالت عملية بركان الغضبب عبر مكتبها الإعلامي: "إن الطيران التابع لحفتر استهدف مواقع مدنية بالقرب من الجسر الحديدي في طريق المطار"، (القريب من وزارة الداخلية).

وأشارت العملية التي تدير المعارك لصالح حكومة الوفاق الوطني إلى أن الهجوم الجوي خلّف أضراراً واسعة في المنازل وإصابات متفاوتة لثلاث عائلات، موضحة أن هذا الهجوم جاء بعد ساعات من قصف طائرات حفتر لمواقع مدنية في منطقة جنزور، بالطرف الغربي لطرابلس.

كان الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية أسامة علي قد كشف عن وقوع إصابات بين المدنيين جراء قيام طائرة حربية بقصف منطقة قرب مقر وزارة الداخلية في طرابلس .

وقال علي ، في تصريح صحفي اليوم الخميس ، إن القصف أدى إلى إصابة عائلة مكونة من أم وأطفالها بجروح متوسطة وطفيفة.

وأكد شهود عيان من سكان المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) رؤيتهم طائرة حربية نفّاثة تطير على ارتفاع منخفض في سماء المنطقة القريبة من مقر الوزارة الكائن بمنطقة بين منطقتي الفلاّح وأبوسليم في طرابلس.

وأضاف الشهود انهم سمعوا بعد ذلك دوي انفجار قوي هز المنطقة.

من جانبه، أكّد شاهد آخر لـ (د. ب. أ) إصابة سيارته بشظايا ناتجة عن القصف بالقرب من الوزارة.