عميدة إعلام القاهرة: الأخبار المفبركة أصبحت صناعة توظف فيها كافة التقنيات والوسائل التكنولوجية

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن ندوة «فبركة الأخبار والأمن المجتمعي في الوطن العربي»، التي نظمتها الكلية بمقرها اليوم، تهتم بمحاور مختلفة.

وأضافت في تصريحات لفضائية «Dmc»، مساء الخميس، أن الندوة طرحت فكرة الأخبار المفبركة وكيفية تزييف الأخبار، مشيرة إلى أنها أصبحت صناعة تُوظف فيها كافة التقنيات والوسائل التكنولوجية لتقديم أخبار غير صحيحة.

وأوضحت أن هذه الأخبار يتم تقديمها للمواطن العادي على أنها صحيحة تحمل في داخلها توجهات وأخبار غير حقيقية بهدف نشر الاضطراب والقلق بالمجتمع.

ونظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، ندوة «فبركة الأخبار والأمن المجتمعي في الوطن العربي»، برئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأمين عام جمعية كليات الإعلام العربية، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين، عام اتحاد الجامعات العربية.



