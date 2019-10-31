السيسي يوجه رسالة إلى النائب العام: أنت حارس الشعب وده مش توجيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قائلًا: «أنت حارس وحامي الشعب المصري».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاحه مصنعين جديدين في أبو رواش، صباح الخميس، «من فضلك المسارات اللي كانت ماشية قبل كدة كانت تتوافق مع ظروفنا خلال الخمسين سنة الماضية، لكن النهاردة جد جديد؛ بسبب تطور وسائل الحرب».

وطالب النائب العام بالتحقيق في أي اتهامات متعلقة بأي مؤسسة في الدولة، قائلًا: «مش عايز حد يزعل، وكلامي لكل المؤسسات والمسؤولين».

وشدد على أن رسالته للنائب العام ليست بغرض التوجيه، قائلًا: «ده مش توجيه والله»، على حد تعبيره.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، افتتاح مصنعين جديدين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، الأول مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، والثاني فوق أكسيد الهيدروجين، في قرية أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

ويحضر الافتتاح كل من دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.