درة: مسلسل «سجن النسا» محطة مهمة في حياتي كممثلة

علقت الفنانة درة، على مشاركتها في مسلسل «سجن النسا»، الذي أنتج عام 2014، قائلة إنه كان من التجارب التي لا تُنسى خلال مسيرتها الفنية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أن المسلسل إحدى المحطات الهامة في حياتها كممثلة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يصبح المسلسل إحدى الكلاسيكيات على مستوى المسلسلات العربية والمصرية.

وأشارت إلى أن المسلسل تميز فنيًا باجتماع كافة العناصر من تمثيل وإخراج وقصة، لافتة إلى أن دورها «دلال» من أحلى الأدوار التي قامت بها لكونه مكتملًا على مستوى الحالة الداخلية والخارجية والتفاصيل الواقعية لها.

وأوضحت أنها لم تشعر بأنها تُمثل، بالرغم من اختلاف طبيعة الشخصية عن شخصيتها الواقعية، معقبة: «كان في حاجات فيها ارتجال، أنا كنت لابسة الشخصية وبتحول أثناء التمثيل».

يُذكر أن مسلسل «سجن النسا» مأخوذ عن رواية للكاتبة فتحية العسال، سيناريو وحوار مريم نعوم وهالة الزغندي، إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة: نيللي كريم، روبي، درة، سلوى خطاب، ريهام حجاج، نهى العمروسي، حنان يوسف، ضياء الميرغني، وأحمد داود.