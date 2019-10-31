نائب برلماني: شركة «استادات» تبدأ إجراءات استلام النادي المصري لبدء أعمال التطوير

قال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين، إن شركة "إستادات" بدأت إجراءات استلام ستاد النادي المصري وذلك لبدء أعمال التطوير فيه ليضاهي الاستادات العالمية ويطابق كود الفيفا.

وأوضح حسين في بيان اليوم الخميس - إنه استقبل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات محمد كامل، واللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور عصام أبو زيد، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي المصري، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت أعمالها بحصر الأعمال المتطلبة لتطوير الإستاد من مدرجات وغرف والملعب وذلك للبدء في اعمال التطوير.

وأكد النائب البرلماني، أن اللجنة نفت وجود أي توجه بتعديل أسم الملعب من ملعب النادي المصري لأي أسم آخر، وأشارت إلى أن التطوير يتم تحت مسمي استاد النادي المصري البورسعيدي.

وقدم النائب محمود حسين بأسم شعب بورسعيد وجماهير النادي المصري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي توجيهه بتطوير النادي وفقاً للمواصفات العالمية، كما قدم الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على رعايتهم لملف التطوير.

وأوضح حسين، أن الفضل في تطوير الاستاد ليكون للنادي المصري استاد يليق بتاريخه العظيم يعود لجماهير النادي المصري وشعب بورسعيد المحب لناديه العظيم.

وكان النائب محمود حسين أعلن، انه وفقا لاجتماعه مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في مقر وزاره الشباب، عن الموافقه بشكل نهائي على إسناد التطوير لشركه استادات التي سبق وأن قامت بتطوير استادات مصر التي أقيمت عليها مؤخرا بطولة الأمم الأفريقية (القاهرة - السويس - الإسكندرية - الإسماعيلية - السلام) وذلك للبدء في تطويره بعد الاطلاع علي تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة والتي قامت بزيارة الاستاد.