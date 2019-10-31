قال أمين عام اتحاد المحامين العرب، ناصر حمود، إن الأرض الفلسطينية هى أرض لكل العرب وليس فلسطين فقط، مشيرا إلى أن ماحدث من تقسيم وانتكاسات هى مرحلة فتور عمل عليها من يدعم الجانب الصهيوني بتفتيت عزائم الشعوب العربية للاستيلاء على هذا الحق.

وأضاف حمود خلال كلمته بندوة نظمتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع التابعة لاتحاد المحامين العرب أمس الخميس تخت عنوان "وعد بلفور .. مخطط استعمارى مستمر"، أن الشعب الفلسطيني سيظل يدافع عن مكتسباته، مشددا على أنه اعطي درس للكيان الصهيوني بانه لن يصمت علي حقه، لأن ما اخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

وأشار إلى أن هناك قوانين ومواثيق تم الاتفاق عليها تتحدث عن تقسيم القدس غربية وشرقية، ونحن نؤكد أننا لن نقبل إلا بالقدس كاملة عاصمة لفلسطين، معتبرا أن الادارة الأمريكية تسع لاحداث فجوة باعلانها عن صفقة القرن.

وتابع: "سنوافق على هذه الصفقة حال اقرارها خروج الكيان الصهيوني من الأراضى الفلسطينية، وعودتها إلى الشعب الفلسطيني".

وقال سفير فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه،: "إننا لسنا في حاجه إلى الحديث عن وعد بلفور المشؤوم دائما، مشيرا إلى أن هذا الوعد ذهب إلى أن اليهود أصبحوا من ديانة إلى قومية وأصبح الفلسطينيون طائفة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن الأرض الفلسطينية هي منا ولنا، ولن يستطيع أحد تغيير ذلك، مشيرا إلى أن الأرض التي ولدنا وأجدادنا فيها ستبقي فلسطينية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 7 آلاف معتقل فلسطيني فى سجون الإحتلال ذهبوا للنضال بمحض إرادتهم دفاعا عن بلدهم وعلى اتم استعداد لتقديم أرواحهم فداء للوطن.

ولفت إلى أن وعد بلفور ليس مسؤولية بريطانيا وحدها وإنما قرار يتحمل جزء من تبعاته المجتمع الدولى، فاللشعب الفلسطيني قهر واقتطعت أراضيه بجرة قلم.

وحمل المجتمع الدولي مسؤوليتة كاملة تجاه ما يحدث من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، قائلا:" نحن لا ندع منبر دولي واحد إلا وقاتلنا فيه، ودماؤنا ودمعنا وعمرنا فداء للوطن، ونحن في هذا الوقت لا نحتاج إلى بيانات والمطلوب هو موقف حقيقي وشعبوى وجماهيري وتعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهد الإعلام العربي.

وتابع:" مازال هناك رهانا حقيقيا على الشعوب العربية، وفلسطن مازالت حتي الآن الذي يوحد ولا يفرق، مضيفا:" الشعب الفسطيني يقول للعرب منا الصمود ومنكم الدعم ولا تخذلونا.

من جهته، قال مدير إدارة شؤون فلسطين بقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، حيدر الجبورى، إن الحكومة البريطانية أعطت وعد بلفور لليهود في إطار خطة متكاملة لتفتيت الأمة العربية، وتقسيم أراضيها على غير إرادتها، وتحويل الوطن العربي لبؤرة صراع وتوتر.

واستعرض الجبوري تاريخ ملابسات وعد بلفور وتحقيق الوكالة الصهيونية من تحقيق أهدافها، بدءا بالسماح بالهجرة اليهودية المنظمة، وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين، ثم انسحابها وإعطاء الحق لإقامة "إسرائيل".

وأكد أن الاحتلال لايزال لديه مساعي توسعية خاصة في ظل إدارة ترامب التي تستمر علنا في دعمها لإسرائيل، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشدد على مطالبة أمينها العام أبو الغيط بإلغاء وعد بلفور والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على أهمية الاستمرار في ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني إلى أن تتحقق العدالة.

والفنانة لطيفة يوسف، قال ممثلة الجبهة الشعبية، إن جميع الوعود هي فانية مادامت ممن لا يملك لمن لا يستحق، مشيرة إلى أن نحو مليون فلسطيني خرجوا من أراضيهم على أمل العودة بعد أيام معدودة دون أن يفقدوا الثقة في ذلك.

وأضافت أن العالم والمجتمع الدولي اذا كان قد مرر وعد بلفور فإن الشعب الفلسطيني اليوم لن يسمح بتمرير وعد ترامب عن ما يوصف بصفقة القرن.

وأكدت أن إرادة الشعب الفلسطيني أثبتت أن إسرائيل ومن خلفها الإدارة الأمريكية لا تملك القدرة على التخلص منها، مؤكدة أن المراهنة اليوم على الأصوات التي تنادي بالعودة، وعلى صمود الأسرى.

وفي السياق ذاته أكد الفنان التشكيلي الفلسطيني ياسر أبو سيدو، أن الفلسطينيون لا يحتفلون بوعد بلفور وإنما يذكرون أنفسهم والعالم بالكارثة والمأساة التي وقعت منذ أكثر من 100عام.

وأشار في كلمته إلى أن الشعب الفلسطيني قد وقف وحيدا في مواجهة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وهو يتخلى عن قوت يومه ليشتري بندقية قد تؤدي به للشهادة أو توقفه أمام حكم بالإعدام.

واعتبر أن ما يشاع عن تفريط الفلسطينيين عن أراضيهم ماهو إلا جهل بالقضية، وتمكين للإعلام الفاسد، حتى بلغ الأمر إلى حد المناداة باستبدال العدو الأول للعرب من إسرائيل إلى غيره.