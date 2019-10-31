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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.
وصعد نيكي 0.29 في المئة إلى 22910.10 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة إلى 1666.36 نقطة.