كيم جونج-أون يرسل برقية عزاء إلى رئيس كوريا الجنوبية في وفاة والدته

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون برقية عزاء اليوم الخميس، إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في وفاة والدته؛ وذلك وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كو مين-جونج في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون بعث رسالة التعزية إلى الرئيس مون يوم أمس الأربعاء، وعبر فيها عن تعازيه العميقة في وفاة السيدة كانج هان-أوك والدة الرئيس مون، مع مواساته له.

وتم نقل برقية التعزية عبر قرية بانمونجوم في الحدود المشتركة بين الكوريتين بعد ظهر يوم أمس، وتم تسليمها ليلا إلى الرئيس مون في سرادق العزاء المقام في كنيسة كاثوليكية في مدينة بوسان بجنوب شرق كوريا الجنوبية.

وذكرت "يونهاب" أن برقية العزاء من الزعيم الكوري الشمالي جذبت الاهتمام بتوقيتها ، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين حالة الفتور القائمة منذ فترة طويلة، ما أشار إلى إمكانية استئناف الحوار بينهما بهذه المناسبة.