المخدرات هى القاتل الأول للأمريكيين

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ليس بسبب الحرب أو لانتشار الأوبئة والجريمة ولا حتى بالكوارث الطبيعية، ولكن من يحصد أرواح الأمريكيين بوتيرة عالية فى الأيام الأخيرة هو المخدرات، والتى ساهمت فى انخفاض دراماتيكى فى متوسط عمر الفرد الأمريكى فى سابقة من نوعها منذ انتشار وباء الإيدز عام 1993.

هذا بحسب تقرير نقله موقع قناة «فرانس 24» عبر مراكز أمريكية للوقاية من المرض، والذى يوضح أن السبب الأول لوفاة الأمريكيين العام الماضى هو المخدرات.

وذكر التقرير أن العمر المتوقع للفرد الأمريكى انخفض بمعدل 4 شهور مما كان عليه عام 2014.

وكان المواطن الأمريكى يملك عمرا متوقعا متدنيا حتى عام 1960 حيث لا يتجاوز عمر الفرد الـ70 عاما، ومن ذلك التاريخ لم يشهد العمر المتوقع أى انخفاض آخر باستثناء وقت انتشار وباء الإيدز والموجة الحالية من حوادث الموت بجرعات المخدرات الزائدة.

وأوضح التقرير أنه من أشد أنواع المخدرات حساسية فيما يتعلق بالجرعة المتناولة هو الفينتانال الذى تكفى بعض المليجرامات منه لقتل إنسان فى دقائق معدودة.

ووفقا لتقرير مراكز الوقاية الأمريكية فقد قضت المخدرات على حياة 32 ألف مواطن أمريكى خلال العام الماضى.

وإلى جانب أثر القتل المباشر لتعاطى المخدرات فى الشعب الأمريكى فإن ذلك القاتل يملك آثار قتل غير مباشرة حيث يقود الإدمان وفقا للدراسة أدى لارتفاع حالات الانتحار والموت بمرض الزهايمر الناجم عن المخدرات والذى يكثر فى الرجال مقارنة بالنساء.

وتقول ريناى جيندى خبيرة الإحصاء بالمركز الوطنى للدراسات الصحية «ذلك الانخفاض فى الأعمار يعد كارثة تستدعى الانتباه لتلك الفئات العمرية الصغيرة التى يتم القضاء عليها فى موجة شبيهة بموجة الإيدز تسعينيات القرن الماضى».

ويذكر أن أمريكا تحتل المركز الـ28 بين الدول فى معدلات العمر المتوقع للأفراد بينما تتصدر القائمة دولة اليابان بعمر متوقع للفرد يساوى 84.5 عاما.