رئيس وزراء السودان يتلقى رسالة دعم من نظيره الكويتي

أكد الكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، متانة العلاقات السودانية الكويتية عبر الحقب التاريخية.

وأكد حمدوك، لدى لقائه اليوم الخميس السفير بسام محمد القبيتي سفير دولة الكويت بالسودان، ضرورة تذليل كل العقبات أمام الاستثمارات الكويتية بالسودان.

من جانبه، قال السفير الكويتي في السودان، إنه نقل لرئيس وزراء السودان رسالة من الشيخ جابر بن مبارك رئيس الوزراء الكويتي، تضمنت الإعراب عن تحياته وتأكيد دعم الكويت الدائم لقضايا السودان، وكل ما يهم مصلحة البلدين.

وأوضح أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية المستمرة في المجالات كافة خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، وأهمية تبادل الزيارات واستمرار العلاقات بين الدولتين، مؤكدا قدرة السودان على التغلب على الصعوبات الاقتصادية.