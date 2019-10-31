ترامب ينتقد خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بحدة خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال ترامب خلال محادثة مع رئيس حزب بريكست نيجل فاراج بثتها إذاعة "إل بي سي" إن جونسون يتطلع إلى الولايات المتحدة من أجل إبرام اتفاقية تجارية، معقبا بالقول: "نحن نريد أن نمارس التجارة مع بريطانيا، وهم يريدون ذلك معنا أيضا، إلا أن هناك جوانب معينة بالاتفاق"، تجعله غير ممكن، مستخلصا أن "الاتفاق غير ممكن الإبرام".

وبرغم ذلك أثنى ترامب على رئيس الحكومة البريطاني وقال: "إنه رجل رائع وأعتقد أنه النموذج المناسب للوقت الحالي، ونصح فاراج أن يتعاون مع جونسون في الانتخابات المقبلة التي تعقد في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، قائلا إنهما معا سيكونان "قوة لا يمكن إيقافها".

وحذر ترامب بشدة من فوز زعيم المعارضة جيريمي كوربين رئيس حزب العمال في الانتخابات المقبلة، قائلا عن كوربين "إنه شخص سيء للغاية" لو تولي أمور بريطانيا.

وبادر رئيس حزب العمال بالرد على موقع تويتر، متهما ترامب بالتدخل في المعركة الانتخابية البريطانية.