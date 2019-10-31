السويد تمدد تطبيق الضوابط الحدودية حتى مايو

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ذكرت الحكومة السويدية اليوم الخميس، أنها سوف تمدد الضوابط المؤقتة على الحدود حتى أيار/مايو مستشهدة بمخاوف أمنية.

واستندت الحكومة في قرارها إلى تقييم الإرهاب الذي أجرته الشرطة السويدية "سابو" بالإضافة إلى تهديد للنظام العام والأمن الداخلي.

وقال وزير الشؤون الداخلية، ميكايل دامبار، "الشرطة الأمنية لم تغير مستوى إلتحذير من الإرهاب الذي لايزال مرتفعا".

والمستوى الوطني للتحذير من الإرهاب في السويد عند المستوى الثالث منذ عدة سنوات، ويتألف هذا المقياس من خمس مستويات.

وأضاف أن هناك عاملا آخر تسبب في تمديد الضوابط الحدودية وهي المخاوف إزاء عدم كفاية "نقاط التفتيش " عند الحدود الخارجية لأوروبا.

وطبقت السويد الضوابط الحدودية في تشرين ثان/نوفمبر 2015، وهو العام الذي سجلت فيه عدد قياسي لطلبات اللجوء بلغ 163 ألف طلب، مما شكل ضغطا على الموارد وسعة مراكز الاستقبال والبلديات المحلية.

وأشارت الحكومة السويدية إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا والنرويج -وهم أعضاء بمنطقة شنجن التي تضم 26 دولة و تسمح بحرية التنقل للأشخاص بدون الحاجة لجوازات سفر أو نقاط حدودية في أوروبا- مددت تطبيق ضوابطها الحدودية أيضا مؤخرا.

جدير بالذكر أن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.