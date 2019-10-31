الصين: بوروندي لم تعد تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين

دعت الصين مجلس الأمن إلى إزالة قضية بوروندي من جدول أعماله، خاصة وأن بوروندي لم تعد تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو – في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن "الوضع الحالي في بوروندي يتعين أن ينظر إليه بموضوعية ونزاهة.. حكومة بوروندي ذكرت في مناسبات عدة أن بوروندي لم تعد تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين، ولذلك ينبغي ألا تبقى في أجندة مجلس الأمن. وينبغي للمجلس أن يستجيب بجدية لآراء بوروندي ويتخذ التعديلات اللازمة في الوقت المناسب وفقا لآخر التطورات، حتى يمكنه أن يركز طاقته علي حالات الطواريء التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".

وأضاف تاو أن الوضع الحالي في بوروندي مستقر بشكل عام، وأنه تم إحراز تقدم مطرد في الأعمال التحضيرية لانتخابات عام 2020، وتحقيق بعض التطورات على صعيد إعادة اللاجئين.

وتابع تاو أن الحالة الأمنية العامة مستمرة في التحسن وحققت حكومة وشعب بوروندي إنجازات على صعيد السلام والتنمية، مطالبا المجتمع الدولي احترام قيادة حكومة وشعب بوروندي لعملية الانتخابات، ومواصلة زيادة مساعداته الإنسانية والاجتماعية-الاقتصادية إلى بوروندي.

وأشار تاو إلى أن الصين تؤيد دائما عملية السلام في بوروندي وإعادة إعمارها من خلال توفير المساعدة في مجالات الزراعة والتعليم والبنية التحتية في حدود قدراتها، مبديا استعداد الصين لمواصلة الإسهام في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في بوروندي.