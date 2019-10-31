مصادر: البنوك السعودية تدرس الاستعدادات لتمويل الاكتتاب في طرح أسهم أرامكو

قالت مصادر مطلعة إن السلطات السعودية تدرس مدى استعداد البنوك في المملكة لتلبية الزيادة المنتظرة في طلب المستثمرين المحليين للقروض لتمويل اكتتابهم في الطرح العام الأولي المنتظر لأسهم شركة النفط العملاقة "أرامكو".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) اجتمعت خلال هذا الأسبوع مع البنوك العاملة في البلاد لمناقشة مدى استعدادها لإقراض المستثمرين المحللين الذين يعتزمون شراء أسهم "أرامكو"، مضيفة أن بعض البنوك طلبت السماح لها بتقديم قروض تفوق النسب المسموح بها في الظروف الطبيعية.

في الوقت نفسه، فإن السلطات السعودية ترغب في التأكد من احتفاظ النظام المالي السعودية بمعدلات سيولة كافية بعد تقديم القروض اللازمة لتمويل الاكتتاب في سهم "أرامكو".

ومن المنتظر أن يتحدد الرقم النهائي للتمويل المطلوب من البنوك على أساس القيمة المفترضة لطرح "أرامكو"، حيث ستتحفظ البنوك في حال ارتفاع تقييم سهم "أرامكو".

من ناحيتها، ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودية إن اجتماعها مع البنوك يوم الثلاثاء الماضي، كان جزءا من الاجتماعات الدورية التي تعقدها المؤسسة مع البنوك.

وبحسب تقديرات بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" فإنه من المتوقع أن يضيف بيع أسهم "أرامكو" إلى زيادة الودائع المصرفية في السعودية، بمقدار 12 مليار دولار، حيث ستشتري صناديق الاستثمار الأجنبية ما يصل إلى 30% من حجم الطرح المنتظر تنفيذه في السوق المالية السعودية.