مصممة أزياء أسترالية تقاضي النجمة كاتي بيري بسبب تشابه الأسماء بينهما

قاضت مصممة أزياء أسترالية تدعى كاتي بيري، والتي يُكتب اسمها بالانجليزية "Katie Perry" نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري التي يكتب اسمها بالإنجليزية "Katy Perry"، بسبب ما تردد عن انتهاك الأخيرة لحقوق علامتها التجارية.

وتمتلك المصممة التي تعيش في سيدني، علامة تجارية للملابس النسائية، وتستخدم حاليا اسم "كاتي تايلور"، لكنها ما زالت مستمرة في عرض منتجات علامتها التجارية تحت اسم "كاتي بيري"، وهو اسمها قبل زواجها، وهو أيضا الاسم الذي سجلت به أيضا علامتها التجارية في أستراليا.

وبحسب وثائق المحكمة، فقد تقدمت تايلور بإجراءات تقاضي للمحكمة الاتحادية الأسترالية بسيدني، في 24 من أكتوبر، ضد المغنية الأمريكية "35 عاما" - واسمها الحقيقي كاثرين إليزابيث هدسون - لانتهاكها علامتها التجارية، وضد شركتها "كيلر كوين إل. إل. سي".

وقد تم تحديد جلسة الاستماع الأولى للقضية في 21 من نوفمبر المقبل.

وقالت تايلور في بيان لها تم إرساله لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، إنها تقاتل "من أجل جميع الشركات الصغيرة في هذه الدولة، والتي يمكن أن يتم ترهيبها من جانب مثل هذه الكيانات الموجودة في الخارج، والتي لديها قوة مالية أكبر مننا بكثير".

وكانت تايلور أسست علامتها التجارية في أواخر عام 2006، وحصلت على تسجيل لها في أستراليا منذ 29 من سبتمبر عام 2008.

وقالت تايلور إنها طلبت من محاميي المغنية الامريكية، في مايو 2009، سحب طلب علامتها التجارية. ولكن المغنية أسقطت القضية قبل أن يتم عرضها أمام المحكمة.

وتزعم تايلور أن بيري تجاهلت منذ ذلك الحين علامتها التجارية الأسترالية، و"وضعت نفسها فوق القانون في أستراليا".

وقالت تايلور إنها تمكنت من بدء الإجراءات القانونية ذات التكاليف الباهظة، بعد أن تلقت الدعم من مؤسسة عالمية لتمويل التقاضي.