أكد مصدران اقتصاديان مطلعان اليوم الخميس، أن لبنان سيؤجل إصدار سندات اليورو المقررة البالغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار بسبب الاضطرابات التي شلت

البلاد، ولكنه سيسدد ديونه المستحقة في شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن أحد المصدرين إن البنك المركزي سيسدد ما يزيد قليلاً على ملياري دولار مستحقة في 28 نوفمبر المقبل.

وقبل موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد قبل نحو أسبوعين، كانت الخطة تستهدف جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من التمويل الجديد هذا الشهر، واستخدام جزء من هذه الأموال لتسديدها إلى البنك المركزي.

ولم يصدر البنك المركزي ووزارة المالية على الفور ردا على طلبات للتعليق على هذه التصريحات.