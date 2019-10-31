«شل» للطاقة تحذر من تباطؤ نمو أرباحها

ذكرت شركة الطاقة الهولندية البريطانية العملاقة "رويال داتش شل" اليوم الخميس أن تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ وتيرة نمو أرباح مساهميها رغم الأداء القوي للشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وفي حين جاءت نتائج الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي، أعلى من تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم، سجل سهم الشركة أكبر تراجع له خلال ثلاثة أشهر تقريبا بعد تحذير الرئيس التنفيذي لها بن فان بوردن من الغموض الذي يحيط بتنفيذ البرنامج الحالي لإعادة شراء أسهمها وتقليص حجمه.

يذكر أن الربع الثالث من العام الحالي كان صعبا بالنسبة لشركات النفط، نظرا لتدهور أسعار الخام في الأسواق العالمية، في ظل المخاوف من تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الطلب العالمي على الطاقة، في الوقت الذي استمر فيه تراكم الفائض في إمدادات الغاز الطبيعي.

وذكرت شل أن صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 77ر4 مليار دولار في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا قدرها 92ر3 مليار دولار فقط، مقابل أرباح قدرها 62ر5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتعتبر التدفقات النقدية من أنشطتها، بما في ذلك رأس المال العام، من أهم مقاييس أداء "شل" التي تستهدف توزيع أرباح على مساهميها بقيمة 125 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025. وبلغت التدفقات النقدية خلال الربع الثالث من العام الحالي 25ر12 مليار دولار، بتغيير بسيط عن مستواها في العام الماضي.