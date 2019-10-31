الخارجية الأمريكية تنظم عرضا خاصا عن مستقبل متحف تاريخ الدبلوماسية الأمريكية

تنظم وزارة الخارجية الأمريكية عرضا خاصا يوم الإثنين المقبل عن مستقبل متحف تاريخ الدبلوماسية الأمريكية، وذلك في المركز الأمريكي للدبلوماسية بمقر الوزارة بواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس اليوم /الخميس/ إن مركز الولايات المتحدة للدبلوماسية، الذي يوجد مقره بوزارة الخارجية، يمثل المتحف الأول والوحيد في الولايات المتحدة الذي أنشئ خصيصا لرواية قصة تاريخ وتحديات الدبلوماسية الأمريكية.

وأضافت أن هذا العرض سيحمل عنوان " الدبلوماسية هي مهمتنا" والذي يستعرض التحديات والممارسات التي واجهت الدبلوماسية الأمريكية عبر تاريخها ، وقد تم تنظيم العرض بالشراكة مع مؤسسة سيموثيان للمعارض.

وأوضحت أن هذا المتحف الدبلوماسي يسلط الضوء على أربعة مفاهيم أساسية مرتبطة بالدبلوماسية وهي الأمن والرخاء والديمقراطية والتنمية ، منوهة إلى أن هذا العرض يأتي إيذانا ببدء المرحلة الثانية من حملة بناء المتحف الذي يتم تمويله بالشراكة بين الحكومة ، بما في ذلك مركز الدبلوماسية ، وبين القطاع الخاص.