المخرج خالد جلال ينعي فنان السيرك أحمد كمال

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والعاملين بالقطاع لاعب السيرك الفنان أحمد كمال، والذى وافته المنية مساء اليوم الخميس، ورحل عن عمر يناهز 56 عاما، إثر إصابته بغيبوبة سكر.

وقال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى فيا بيان رسمي: "فقدنا فنانا له تاريخه المشرف بالسيرك القومى، أخلص فى عمله وقاد شعبة السيرك المسرحى ليتجول بها فى العديد من محافظات مصر وحققت نجاحا كبير"ا.

يذكر أن لاعب السيرك الفنان أحمد كمال، قدم العديد من فقرات السيرك المختلفة طوال تاريخه الفنى، ومنها أكروبات ضاحكة، والنينجا، والقذف بالأيدى، واستعراض الكلب الضاحك، وتولى منذ عدة سنوات منصب مدير شعبة السيرك المسرحي بالسيرك القومى، أحد الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة.