عضو بالمجلس الرئاسي الليبي: لا يمكن العودة للعملية السياسية قبل دحر العدوان على العاصمة

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري، اليوم الخميس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي جريمالدي، تطورات الأوضاع السياسية و العسكرية في ليبيا، وبعض المشاريع التي تقوم بها الحكومة الإيطالية، بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

وبحسب منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أكد عماري، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على أن الحل في ليبيا لم يعد سياسيا، وأنه لا يمكن العودة إلى العملية السياسية، إلا بعد دحر العدوان والقضاء على مشروع عسكرة الدولة الذي يحاول فرض الحل العسكري على الليبيين، حسب وصفه.

وبخصوص مؤتمر برلين، قال عماري: "نرحب بالجهود الدولية، إلا أننا لا نتوقع أن يتحقق نجاح كبير، إذا لم يكن هناك موقف حازم من العدوان الحالي على العاصمة الليبية"، مؤكدا أنه لا مجال لوقف إطلاق النار أو العودة للعملية السياسية مع استمرار العدوان على العاصمة.

وأوضح عماري موقف المجلس الرئاسي من ضرورة توسعة دائرة المشاركة في مؤتمر برلين وتوحيد الموقف الدولي في دعم موقف حكومة الوفاق الوطني.

ونقل عماري تأكيد السفير الإيطالي، على موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق الوطني، وحرص إيطاليا على العودة للعملية السياسية والعمل مع جميع الأطراف الدولية لإنجاح الجهود الرامية لذلك.