السجن مدى الحياة لأسترالي قتل رحالة ألمانيًا في بريسبن عام 2017

صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق رجل أسترالي طعن رحالة ألمانيًا مخمورا خلال حادث في أحد شوارع بريسبن عام 2017، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

واعترف جيمي سكسون "35 عاما" بطعن دومينيك شولتس "30 عاماط حتى الموت في أكتوبر 2017، لكنه نفى قتله عمدا، قائلا إنه كان يحاول ببساطة الدفاع عن نفسه وعن شريكة حياته آنذاك، جيسيكا ويلكس.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن هيئة محلفين في محكمة بريسبن العليا أدانت ساكسون بارتكاب جريمة قتل اليوم الخميس. ثم أصدر أحد القضاة حكما بالسجن مدى الحياة، على أن يكون ساكسون مؤهلا للإفراج المشروط بعد 20 سنة.

وكان الوافد الألماني وصديقه عائدين قبل الفجر في عطلة نهاية الأسبوع عندما صدمتهما السيارة التي كانت تقودها ويلكس بينما كانا على وشك عبور طريق بالقرب من نزلهم في قلب مدينة بريسبن.

وقالت ويلكس للمحكمة إن شولتس وقف في منتصف الطريق وهو في حالة سكر مع تدلي سرواله.

وفي المناوشات التي تلت ذلك، تلقى الألماني أربع طعنات في البطن والظهر. وتوفي بعد ثماني ساعات في المستشفى بسبب الطعنات، حسبما ذكرت الشرطة.

وكان ساكسون قد فر من مكان الحادث في سيارته بعد حادث الطعن وتم القبض عليه في وقت لاحق. ووفقا للسلطات، كانت الشرطة قد حذرت ساكسون في وقت سابق للحادث من حيازة سكين في سيارته.

واستغرقت هيئة المحلفين أكثر من يوم للمداولة بشأن الحكم.

وبكت والدة ساكسون في قاعة المحكمة عندما صدر الحكم، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية .

ووقف ساكسون في قفص الاتهام واعتذر لعائلة شولتس، وقال: "أنا آسف للغاية على حدوث هذا ... لم يكن في نيتي".