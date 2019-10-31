تقرير أممي: تغير المناخ يقوض الشحن البحري في العالم

أفاد تقرير أممي حول التجارة البحرية العالمية بأن تغير المناخ يعيق النقل البحري والنهري في العالم.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) أمس الأربعاء، في تقريره إن "تغير المناخ والضرر الناجم عن أحداث الطقس المتطرف، مثل الجفاف والفيضانات والتغيرات في مستويات مياه البحار، يقوض عمليات الشحن والموانئ".

كما أدى العدد المتزايد من العواصف والأعاصير إلى إغلاق موانئ في السنوات الأخيرة، مثل توقف ميناء الحاويات الرئيسي في بنجلاديش لمدة 72 ساعة في مايو.

وتسبب تراجع هطول الأمطار في التأثير سلبا على الشحن في قناة بنما ونهر الراين وغيرهما من المجاري المائية الداخلية.

وقال التقرير إن الموانئ تحتاج بشكل عاجل إلى التكيف مع تغير المناخ، خاصة في الدول الجزرية الصغيرة.

وعلى الجانب الآخر، فإن وضع حد أقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت الضارة من السفن والذي يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل سيضيف إلى المتاعب الاقتصادية التي تواجهها صناعة الشحن، وفقا لـ(الاونكتاد).