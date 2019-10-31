المشدد 10 سنوات لأمين شرطة وخفيرين نظاميين و9 آخرين لاستعراضهم القوة وهدم منزل فلاح بإيتاى البارود

عاقبت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون .أمين شرطة وخفيرين نظاميين بمركز شرطة إيتاى البارود و9 من أبناء عمومتهم بالحبس المشدد 10 سنوات؛ لقيامهم بالتعدي على فلاح وارهابه واستعراض القوة والتعدى عليه بالأسلحة الميرى، وهدم منزله.

كان المجنى عليه ويدعى صبحى إسماعيل عامر .قد قام بشراء قطعة أرض فضاء من قريب المتهمين، وقام ببناء منزل عليها، ما اثار حفيظة أمين الشرطة ويدعى أحمد مصطفى خروب ويعمل بمركز شرطة إيتاى البارود، وقام بالاتفاق مع أقاربه كل من شعبان رجب خروب وعبد الناصر خروب و9 آخرين من أبناء عمومتهم، وقاموا بالتعدى على المجنى عليه وهدم المنزل.

تم القبض على المتهمين، ووجهت لهم النيابة تهم استعراض القوة والبلطجة، وإتلاف ممتلكات الغير، وأحيلوا للمحكمة التى تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.