وزير الاقتصاد الألماني بعد واقعة سقوطه: يبدو وجهي كما لو أن محمد علي كلاي وجه لي لكمة

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن سعادته بأن واقعة سقوطه أرضا أول أمس الثلاثاء لم تسفر عن نتائج أسوأ.

وقال ألتماير بعد خروجه من المستشفى لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "كان لديّ حظ كبير في الحادث بأن كل شيء سار دون أضرار بالغة. الأطباء والممرضون كانوا عظماء".

وأضاف الوزير الألماني: "أصيبت بسحجات سوداء وخضراء في وجهي، كما لو أن (الملاكم) محمد علي كلاي وجه لي لكمة ".

يذكر أن ألتماير أصيب إثر سقوطه خلال مغادرته المنصة التي ألقى عليها خطابه بمناسبة افتتاح القمة الرقمية في مدينة دورتموند أول أمس، بكسر في عظمة الأنف وكدمات وسحجات، فضلا عن إصابته بجرح في الرأس.

وكان قد تم نقل الوزير "61 عاما" بعد سقوطه مباشرة إلى مستشفى، وفقد التماير الوعي في بادئ الأمر ثم استعاد وعيه في مكان الحادث.