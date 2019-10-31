داعش يعلن أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيما جديدا للتنظيم بعد مقتل البغدادي

أقر تنظيم داعش الأرهابي، بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، تأكيدًا لما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد التنظيم، مقتل المتحدث الرسمي باسم التنظيم، أبو الحسن المهاجر، الذي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استهدافه، تزامنًا مع إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، مقتل البغدادي.

وأعلن تنظيم داعش عن تعيين بديل للبغدادي في زعامة التنظيم، مشيرًا أن الزعيم الجديد هو "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الخميس.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وعدد من قيادات التنظيم، إثر عملية عسكرية نفذتها قوات أمريكية خاصة، في بلدة باريشا بمحافظة إدلب السورية.