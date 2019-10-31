مجلس أوروبا يطالب اليونان بتحسين وضع مخيمات اللاجئين سريعا

قالت دونجا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، اليوم الخميس، إنه على اليونان تحسين وضع المخيمات التي تأوي عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على الفور، من خلال نقل مزيد من اللاجئين من جزر إيجة.

وأضافت عقب زيارتها ما يطلق عليه النقاط الساخنة التي يتم فيها النظر في طلبات اللجوء في جزيرتي ليسبوس وسامسو ومدينة كرونث بالبر الرئيسي "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأوضاع البائسة الذي يعيش فيه الآلاف من الأشخاص".

وأعربت مياتوفيتش عن صدمتها إزاء الأوضاع غير صحية التي يعاني منها المهاجرون في الجزر، ووصفت الوضع" بالمتفجر".

وأوضحت مياتوفيتش أنه في أعقاب ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يصلون الجزر، " أصبح الوضع في المخيمات المزدحمة للغاية لا يمت بصلة لمركز استقبال طالبي اللجوء" ولكن " أصبح صراعا من أجل البقاء".