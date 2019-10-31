الرئيس العراقي: رئيس الوزراء أبدى موافقته على تقديم استقالته

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قال الرئيس العراقي برهم صالح إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته. وأضاف "طالبنا الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول".

وذكر: "سأوافق على إجراء انتخابات مبكرة واعتماد قانون انتخابات جديد، وسوف نستبدل مفوضية الانتخابات الحالية بأخرى جديدة" وأوضح أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار وأن "مطالب الشعب وضعتنا على المحك".

وأشار إلى أن "على البرلمان تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة والقطاعات المحرومة".

وقال الرئيس العراقي: "الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب ولابد من محاسبة المجرمين المتورطين بالعنف.وعلى الدولة احتكار السلاح لمنع أي قتال بين الجماعات المسلحة".

وأضاف الرئيس أن "القمع مرفوض واستخدام القوة والعنف مرفوض والحل بالإصلاح ومواجهة المجرمين".

وقال إن الشباب هو أمل العراق "وأنا منحاز إليكم بمشاعري، ومعكم في مظاهراتكم ومطالبكم المشروعة".

وتابع قائلا "نتوقع في الأسبوع المقبل تقديم قانون انتخابي جديد يسمح بانتخابات أكثر عدلا وحماية أصوات الناخبين، ويمنع التزوير وإقامة مفوضية جديدة بعيدة عن الهيمنة، ونعمل على إجراءات إصلاح تخدم المصلحة العليا في العراق".